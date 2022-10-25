شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: حزين على ضياع نقطتين أمام سموحة.. والتوقف مفيد للبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن مباراة سموحة من المباريات الصعبة وعلى ملعب الفريق السكندري وطالعين من تعادل غير مستحق بسبب ظلم الفار في ضربة الجزاء.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة بهدف لكل فريق، سجل للبنك محمد هلال وتعادل لسموحة صديق أوجولا.

وقال خالد جلال خلال المؤتمر الصحفي: إنه تحدث مع اللاعبين وأكد لهم أنه لابد من الضغط على فريق سموحة وعندما احرزنا الهدف أضعنا فرصتين محققتين بعده وفرص نادي سموحة كانت قليلة جداً.

وعن هدف سموحة، قال خالد جلال انه جاء من خطأ دفاعي عندما كان الجزار مدافع الفريق يتلقى العلاج لم يستطيع احد بتأمين مركزه.

واستكمل حديثه قائلًا أنه حزين على ضياع نقطتين أمام سموحة وفاركو لانه قدم أداءا كبيرا.

واختتم حديثه قائلا.. التوقف القادم سوف يكون مفيد جداً للبنك الأهلي وسينيجم الفريق عن طريق المباريات الودية.