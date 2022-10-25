شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وركز مدرب الحراس على بعض الجوانب الفنية وتدريب حراس المرمى على سرعة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.