شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ أول تدريب فى الإمارات استعدادًا للأهلى بقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الزمالك تدريبه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وشهد التدريب حضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، وبدأ المران بقراءة الفاتحة بحضور جميع أفراد الفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، قبل أن يبدأ الفريق التدريبات الفنية استعدادا للقاء المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.