شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع إنبى 1-1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى طلائع الجيش الشوط الأول متعادلاً مع إنبى 1-1 في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – خالد رضا – مروان صحراوي.

خط الوسط: مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.

خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم جلال – رفيق كابو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي في الدوري كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد عبد الفتاح – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور – أحمد متعب.

خط الوسط: إسلام محارب – محمد دياب – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: أحمد سمير – خالد قمر – كريم طارق.

ويتطلع علاء عبد العال لقيادة الطلائع لحصد أول ثلاث نقاط فى مسابقة الدوري المصرى بعد تعادله مع الداخلية سلبيا، وقام بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، وطالب اللاعبين بضرورة اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز، وحذر من خطورة إيريك تراورى ورفيق كابو وعدم ترك أى مساحات أمامهم.

فى المقابل، يسعى أحمد كشرى المدير الفنى لفريق إنبى، إلى تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط بعد المستوى الجيد الذى قدمه الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الأولى، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى مباراة الجيش، مؤكدا أنهم لم يحققوا أى شىء بعد ومشوار الدورى طويل، ويجب عليهم تحقيق أكبر عدد من النقاط فى مباريات الدور الأول.