شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يشارك في بطولة ألعالم بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وانسات للكبار فى بطولة العالم التي تقام فى إنجلترا خلال الفترة من 26 اكتوبر الجاري وحتى 6 نوفمبر المقبل .

وتغادر بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة متوجه الى إنجلترا غدا الاربعاء 26 اكتوبر.

وتضم البعثة المشاركة فى البطولة دكتور علاء حامد رئيسًا وكاين جمال مطر المدير الفني لمنتخب الرجال

وعرفات احمد مدرب وشريف جودت مدرب رجال

واللاعبون

على زهران وعمر العربي ومحمد منتصر واحمد على

وعبدالرحمن عبدالحليم وزياد ابراهيم

والحكام الدكتور محمد علي فني رجال والمهندس ياسر زايد

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الانساتمن زكريا عبدالمجيد المدير الفني اماني جودة مدربة

واللاعبات

زينة ابراهيم وجني عادل وجني هاني وجنى ابراهيم

ونانسي طمان

والمحكمات دكتورة لمياء عبدالرحمن وريتا غطاس حكمة فني انسات

ومن جانبه اكد الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي وعضو الاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلي مستوي اكتسب خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية .

وأضاف أمين ان بطولة ألعالم للجمباز التي تستضيفها انجلترا يشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الاول للجمباز الفني علي مستوي العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وانسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمي للجمباز الفني