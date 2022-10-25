شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة طاولة هندية: أزور الأهرامات بعد بطولة مصر الدولية ..وهنا جودة لاعبة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللاعبة ريتشا ميرشنداني، لاعبة منتخب الهند لتنس الطاولة، أنها سعيدة بالتواجد في مصر خلال المشاركة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.

وتقام البطولة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري ويشارك في البطولة 22 دولة بإجمالي 358 لاعبا ولاعبة وتمثل مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 سنة و 13 و15 و17 و19 سنة بمشاركة أبرز المصنفين الأوائل عالميا.

وصعدت اللاعبة الهندية ريتشا ميرشنداني للدور قبل النهائي للبطولة وتواجه أحد لاعبات منتخب ألمانيا من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي.

وقالت ريتشا ميرشنداني"هذه أول مرة أتواجد فيها داخل مصر للمشاركة في بطولة عالمية، وسعيدة بالأجواء في القاهرة خلال المباريات التنافس شديد ومبهر أمام الجميع".

وتابعت "اللاعبين المشاركين في البطولة على أعلى مستوى والتحضيرات ممتازة للغاية و اكتسبت الخبرات خلال فترة تواجدي في البطولة وأتمنى الصعود للمباراة النهائية عندما ألعب أمام لاعبة ألمانيا".

وزادت "البطولة صعبة للغاية والفوز لا يتحقق بسهولة نهائيا وكل اللاعبين مؤهلين بشكل احترافي بجانب اللاعبين المصريين متمرسين في اللعبة بشكل رائع للغاية".

وأكملت "أتمنى أن أزور مصر من جديد خلال الفترة المقبلة وأن لا تكون بسبب بطولة وإنما زيارة لزيارة معالمها الأثرية والاستمتاع بها".

وواصلت "تمكنت أن أكون صداقات مع اللاعبات في مصر وأتمنى التواصل معهم وهم يمتلكوا مستويات جيدة للغاية، وسأقوم بزيارة الأهرامات خلال الأيام القادمة بعد نهاية بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة".

واختتمت "أعرف هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة جيدا وقابلتها وهي من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وأنا من مشجعيها دائما وأتمنى لها التوفيق".