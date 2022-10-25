شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة تابتة.. الأهلى يخشى خسارة كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، على كأس السوبر المحلى.

ويأمل الأهلى فى تحقيق اللقب الثانى عشر له فى تاريخ بطولات كأس السوبر المحلى، ليواصل الابتعاد عن أقرب منافسيه نادى الزمالك الذى يمتلك 4 ألقاب فقط فى خزينته من السوبر المحلى.

التالتة تابتة

ويسعى الأهلى وقف خسائر فى بطولة السوبر للعام الثالث على التوالى، حيث خسر الأهلى آخر لقبين فى السوبر المحلى الأول كان أمام الزمالك 2018/ 2019 بركلات الترجيح، والثانى العام الماضى أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح أيضا.

ويغيب محمود عبدالمنعم كهربا عن الأهلى فى السوبر بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، حيث يخوض الثنائى تدريبات منفردة بقرار من السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأحمر.

ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.