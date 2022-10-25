شكرا لقرائتكم خبر عن كابو يتقدم لـ إنبى وخالد قمر يتعادل لطلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رفيق كابو لاعب إنبى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لـ طلائع الجيش فى الدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – خالد رضا – مروان صحراوي.

خط الوسط: مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.

خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم جلال – رفيق كابو.