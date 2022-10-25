شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا رجل مباراة سموحة و البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري صديق أوجولا لاعب فريق سموحة رجل مباراة سموحة و البنك الاهلى عقب ظهورة بشكل جيد و أحراز هدف فريقه و المساهمة في نتيجة المباراة التي أنتهت منذ قليل في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان تعادل فريق سموحة مع نظيره البنك الاهلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 31 بينما تعادل صديق أوجولا لفريق سموحة في الدقيقة 43 .

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهروت خطورة لاعبى البنك الاهلى عن طريق كل من ناصر منسى و كريم بامبو بينما جاءت هجمات فريق سموحة عن طريق الثنائى دكوا دودو و محمد أبو بكر .