شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع البنك الأهلى 1/1 بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع نظيره البنك الأهلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 31 بينما تعادل صديق أوجولا لفريق سموحة في الدقيقة 43 .

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهروت خطورة لاعبى البنك الاهلى عن طريق كل من ناصر منسى و كريم بامبو بينما جاءت هجمات فريق سموحة عن طريق الثنائى دكوا دودو و محمد أبو بكر .

وخاض فريق سموحة بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان .

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة ، شريف رضا .

خط الوسط .. سيلا ، صديق أوجولا ، أحمد مصطفى ، حسين فيصل .

الهجوم .. دكوا دودو ، محمد أبو بكر .

وبينما تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال علي النحو التالي :

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل .

الدفاع .. محمود الجزار ، أحمد ياسين ، عاصم صلاح ، أحمد توفيق .

خط الوسط .. حمدي علاء ، محمود سيد ، محمد هلال ، إسحاقو يعقوبو .

خط الهجوم .. ناصر منسي ، كريم بامبو .