شكرا لقرائتكم خبر عن اللجوء للوقت الإضافي في حالة إنتهاء سوبر الزمالك و الأهلي بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة السوبر التي تجمع الزمالك و الأهلي في السابعة يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل .
تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين في القلعة الحمراء،وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والذي يجمع الفريقين مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى الخاص بتحديد أسعار اللاعبين كالتالي:
أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو
محمد الشناوي: 3 ملايين يورو
أفشة: 2 مليون يورو
محمد شريف: 2 مليون يورو
بيرسي تاو: 2 مليون يورو
علي معلول: مليون و500 ألف يورو
عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو
محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو
حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.