شكرا لقرائتكم خبر عن اللجوء للوقت الإضافي في حالة إنتهاء سوبر الزمالك و الأهلي بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة السوبر التي تجمع الزمالك و الأهلي في السابعة يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل .

تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين في القلعة الحمراء،وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والذي يجمع الفريقين مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى الخاص بتحديد أسعار اللاعبين كالتالي:

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

علي معلول: مليون و500 ألف يورو

عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو

محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو

حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.