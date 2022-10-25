شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف طبيعة إصابة كريم عرفات فى مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض كريم عرفات الظهير الأيمن للإسماعيلي، للإصابة بكدمة قوية فى الركبة خلال مواجهة فريقه ضد غزل المحلة التي تم على إثرها استبداله.

وقال الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للاسماعيلى:"اللاعب سيخضع لتدريبات في الچيم وسينتظم بعدها ضمن صفوف الفريق بشكل طبيعي “.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري المحلي.

وكان الدراويش قد تعرض للهزيمة من زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدفًا فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الإثنين على ملعب الأخير بالغربية فى ثاني جولات الدوري العام.