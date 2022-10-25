شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا مصر وتونس يشاركان في كأس الأمم الأفريقية لمواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت بطولة شمال أفريقيا مواليد 2003 التي أقيمت في مصر ، بمشاركة منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، عن تأهل منتخب تونس متصدر المجموعة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال شهر فبراير 2023.
بذلك يصعد منتخب تونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف، لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية مواليد 2003.
وشهد حفل افتتاح وختام بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بالسويس، حضور جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا ومحمود الهمامي الامين العام للاتحاد.
ووجه رؤساء وفود المنتخبات المشاركة في البطولة التي احتضنها مصر في الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر ، الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز للحدث، مؤكدين أن هذا هو دائمًا المتوقع والذى اعتادوا عليه عند الحضور الى بلد الأمن والأمان.