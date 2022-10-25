منتخبا مصر وتونس يشاركان في كأس الأمم الأفريقية لمواليد 2003

القاهرة - سامية سيد - أسفرت بطولة شمال أفريقيا مواليد 2003 التي أقيمت في مصر ، بمشاركة منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، عن تأهل منتخب تونس متصدر المجموعة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال شهر فبراير 2023.

ووجه رؤساء وفود المنتخبات المشاركة في البطولة التي احتضنها مصر في الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر ، الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز للحدث، مؤكدين أن هذا هو دائمًا المتوقع والذى اعتادوا عليه عند الحضور الى بلد الأمن والأمان.