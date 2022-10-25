شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد الأثقال ينهى ترتيبات الصالة المغطاة باستاد القاهرة لإستضافة أفريقيا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود تجهيز الصالة المغطاه بإستاد القاهرة التى تستضيف بطولة أفريقيا بدءا من من الجمعة المقبل وحتي ٢ نوفمبر بمشاركة ١٩ دولة .

الدول المشاركة هى كلا من : مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس و سيشل والسودان و بوتسوانا و الكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا وروندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا .