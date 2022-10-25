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شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد الأثقال ينهى ترتيبات الصالة المغطاة باستاد القاهرة لإستضافة أفريقيا ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود تجهيز الصالة المغطاه بإستاد القاهرة التى تستضيف بطولة أفريقيا بدءا من من الجمعة المقبل وحتي ٢ نوفمبر بمشاركة ١٩ دولة .
الدول المشاركة هى كلا من : مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس و سيشل والسودان و بوتسوانا و الكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا وروندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا .
ومن المقرر أن تبدأ الوفود المشاركة فى البطولة الوصول إلى القاهرة بعد غد، الأربعاء، على أن يعقد المؤتمر الفني للبطولة فى اليوم التالى، واجتماع الاتحاد الأفريقي برئاسة خالد مهلهل، ويعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي وسيمينار المنشطات 28 من الشهر نفسه.
إستعدادات رفع الأثقال 1
إستعدادات رفع الأثقال 3
إستعدادات رفع الاثقال 2