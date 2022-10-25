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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر، جهاز الكرة بالأهلي يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين قبل موقعة السوبر،هنا جودة تفوز على منة الله فريد فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة .
اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر
أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك ، بتطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الجمعة المقبل حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.
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جهاز الكرة بالأهلي يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين قبل موقعة السوبر
فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة السوبر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لتعويض إخفاقات الموسم الماضى.
تاكيس جونياس يظهر العين الحمراء للاعبى بيراميدز بعد سلسلة فقد النقاط بالدورى
أظهر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، العين الحمراء للاعبي فريقه بعد التعادل السلبى أمام المصري البوسعيدى فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى، ومن قبل التعادل السلبى مع إنبى في الجولة الأولى، ليفقد الفريق السماوى 4 نقاط فى الجولتين، ويحصد نقطتين فقط.
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