شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر، جهاز الكرة بالأهلي يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين قبل موقعة السوبر،هنا جودة تفوز على منة الله فريد فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة .

اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك ، بتطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الجمعة المقبل حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

الإسماعيلى يستفسر عن سبب تأخر البطاقة الدولية المؤقتة لفراس شواط

حرص مسئولو النادى الإسماعيلى على الاستفسار عن أسباب تأخر الاتحاد الدولى فيفا فى إرسال البطاقة الدولية المؤقتة للمهاجم التونسى فراس شواط الوافد الجديد للفريق بعد غيابه عن مباراتى الأهلى وغزل المحلة بالجولة الأولى والثانية للدورى واللتين خسرهما الدراويش.

22 مصرياً فى قائمة الـ " توب 100" بالتصنيف العالمى للإسكواش.. تعرف عليهم

احتفظ البطل المصري علي فرج لاعب أندية وادي دجلة، بصدارة التصنيف العالمي للاسكواش، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، طبقاً لآخر تصنيف صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA".