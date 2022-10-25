شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلى أمام سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

في خط الدفاع محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو

في خط الوسط حمدي علاء ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو

خط الهجوم ..ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

محمود الزنفلي في حراسة المرمى

محمود قاعود و رزاق سيسيه وأمير مدحت و إسلام جابر و موسي دياوارا و أسامة إبراهيم وأحمد سعيد ومحمد فتحي

وتشهد القائمة غياب أسامة فيصل بسبب انضمامه للمنتخب الأوليمبي

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

الهاني سليمان، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة ، سيلا،صديق اوجولا ،شريف رضا، أحمد مصطفى،حسين فيصل،دكوا دودو ، محمد أبو بكر.

ويسعى المدير الفني لنادي سموحة طارق العشري لتعويض خساراته أمام نادي الزمالك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء.

ويحتل سموحة المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بدون نقاط.

ويستضيف فريق سموحة، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة بهدفين نظيفين أمام الزمالك فى الجولة الأولى، فيما تعادل البنك الأهلى مع فاركو بهدف لمثله فى نفس الجولة.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لسموحة اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والتركيز فى مباراة البنك الأهلى من أجل حسم الثلاث نقاط وتحقيق الفوز ومواصلة تقديم الأداء المميز.

وأشاد طارق العشرى بأداء لاعبيه أمام الزمالك وحثهم على التركيز فى إنهاء الهجمات بشكل صحيح، وحذر العشرى المدافعين من خطورة كريم بامبو وناصر منسى ورزاق سيسيه أمام مرمى الهانى سليمان.