شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام دفاع وهجوم الأهلى قبل السوبر المحلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الأهلي 4 مباريات رسمية في الموسم الجديد قبل اللعب أمام الزمالك في السوبر المحلي المقرر إقامته في الأمارات الجمعة المقبل.

وفاز الأهلي على إتحاد المنستيري التونسي ذهاباً وإياباً في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في الذهاب بهدف نظيف بتونس وفي العودة بالقاهرة كرر الفوز بثلاثية نظيفة.

وبدأ الأهلي مشواره المحلي ببطولة الدوري هذا الموسم بالفوز على الإسماعيلي وأسوان في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.

وبهذه النتيجة ، يكون الأهلي قد سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات ولم تهتز شباكه في أي مباراة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد، وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.