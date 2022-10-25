شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة من تحقيق الفوز في مباراتها الثانية بدور المجموعات على البطلة المصرية نوران امبابي ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

واستطاعت هنا جودة الفوز بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 11-3 و11-1 11-4.

وكانت قد حققت هنا جودة الفوز صباح اليوم على منة الله فريد بثلاثة أشواط نظيفة لتضمن بذلك تأهلها للادوار الإقصائية والتي ستنطلق غدا بداية من دور ال32.

يذكر أن اليوم ستقام منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للآنسات مع استئناف منافسات تحت 13 و17 للآنسات وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ووفقا لجدول البطولة فإن المنافسات ستكون كالتالى..

الأربعاء 26 أكتوبر:

-بداية الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 للآنسات و استكمال باقي المباريات حتى النهائيات.

الجمعة 28 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور ال16

السبت 29 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للشباب والانتهاء من دور المجموعات

-استئناف منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى المباريات النهائية.

الأحد 30 أكتوبر :

إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 حتى المباريات النهائية.