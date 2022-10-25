شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر المصري .. أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين في القلعة الحمراء،وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والذي يجمع الفريقين مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى الخاص بتحديد أسعار اللاعبين كالتالي:

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

علي معلول: مليون و500 ألف يورو

عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو

محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو

حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.