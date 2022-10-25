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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر المصري .. أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين في القلعة الحمراء،وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والذي يجمع الفريقين مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى الخاص بتحديد أسعار اللاعبين كالتالي:
أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو
محمد الشناوي: 3 ملايين يورو
أفشة: 2 مليون يورو
محمد شريف: 2 مليون يورو
بيرسي تاو: 2 مليون يورو
علي معلول: مليون و500 ألف يورو
عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو
محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو
حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.
أسعار لاعبي الأهلي