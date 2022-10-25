شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية لتنس الطاولة: ملتزمون بالاجراءات الإحترازية فى بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دكتور زينب السرسي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن اللجنة الطبية في بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، ملتزمة بجميع قواعد السلامة المحددة من قبل الاتحاد الدولي للعبة والخاصة بتنظيم البطولات.

وتستضيف القاهرة منافسات البطولة خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري، بالصالة رقم 2 في مجمع الصالات لستاد القاهرة الدولي.

وقالت دكتور زينب في تصريحاتها "توجد إجراءات طبية إحترازية تخص كوفيد 19 وهي معروفة للجميع، يتم الإلتزام بها طوال الوقت وخاصة أثناء التواجد في صالة اللعب ومنها التباعد واستخدام قناع الوجه أو الماسكات إلى جانب المطهرات".

وأضافت "كما قمنا بعمل خط سير للاعبين والمدربين واللجنة المنظمة، واماكن الدخول الخاصة بالجمهور الذي سيحضر المنافسات وجميعها معروفة، كما قمنا بعمل مسحات PCR للجميع قبل بداية البطولة ب48 ساعة".

وأردفت "الهدف الرئيسي منه هو استبعاد أي حالة إيجابية حتى لا يتم نقل العدوى منها إلى أي شخص آخر، كما ان الأمر لا يتوقف فقط على حالات كورونا لكننا مستعدون جيدا حال حدوث أي حادث أو إصابة طارئة لأي لاعب او لاعبة".

واختتمت "اتحاد تنس الطاولة المصري يوفر جميع الإمكانات الطبية في حدود المتاح خلال جميع البطولات التي ينظمها سواء محلية أو دولية، لكن الوعي من جانب كل أعضاء اللعبة يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابات وانتقال العدوى".

يذكر أن رؤى صلاح لاعبة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قد تمكنت من الوصول للدور نصف النهائي من المسابقة وستضرب موعدا أمام "ساريفنوز ميركاديروفا" بطلة كازاخستان في طريقها نحو حلم الوصول للمباراة النهائية.