شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل الإمارات لخوض مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الزمالك إلى مطار أبوظبي استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستتوجه البعثة إلى مدينة العين عبر حافلة وستستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف تقريبا للوصول إلى فندق الإقامة.

يترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.