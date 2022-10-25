شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يمهل الأندية حتى 2 نوفمبر لسداد المديونيات قبل انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 2 نوفمبر كحد أقصى للأندية لتسديد المديونيات قبل إنطلاق الموسم الجديد للرجال و السيدات يوم 5 نوفمبر للتمكن من إستخراج كارنيهات اللاعبين.

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بالالتزام بالشروط العامة الواردة من وزارة القوى العامة بشأن تشغيل الأجانب من أجل استخراج تصريح عمل للمحترفين فى الأندية.

وجاء ذلك من أجل أن يتمكن الاتحاد من قيد اللاعبين والمدربين الأجانب.