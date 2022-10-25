مباشر الدوري.. سموحة والبنك الأهلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة سموحة والبنك الأهلي، ضمن الأسبوع الثاني من الدوري، في مباراة تلعب على ستاد الأسكندرية.

وخسر سموحة في الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدفين دون رد، ويحاول تعويض خسارته وتحقيق أول نقاطه بالدوري هذا الموسم.

فيما يدخل البنك الأهلي اللقاء، وفي رصيده نقطة تحصل عليها أمام فريق فاركو بالأسبوع الافتتاحي للدوري.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود الجزار - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أحمد توفيق - اسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: حمدي علاء - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود شبانة - أحمد حكم - شريف رضا.

الوسط: دوكوا دودو - أحمد مصطفى - حسين فيصل.

الهجوم: أبو بكر محمد - أليا سيلا - صديق أوجولا.

أحداث المباراة