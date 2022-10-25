محمد صلاح لمصراوي: قمة السوبر "فارقة" في مشوار الأهلي والزمالك.. وكولر يريد إثبات نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق أنه من الصعب توقع الفريق الذي سيتفوق في قمة السوبر المصري والمقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل.

وستتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية من أجل متابعة قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي لموسم "2020-2021" والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد ثوابث أو عوامل تشير إلى تفوق فريق على الآخر، الفريقين في بداية الموسم وحققا الانتصار في أول جولتين وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتوقع من الفريق الذي سيتفوق في القمة".

وأضاف: "كل ما ننتظره هو حالة اللاعبين في المباراة وعامل التوفيق والتغييرات الفنية والظروف التي قد تحدث أثناء اللقاء، لأن كل هذا سيرجح فريق على الآخر ولكنني أتمنى بالتأكيد أن يفوز الزمالك".

وأكمل: "إذا اعتمد فيريرا على خبراته فقط في إدارة القمة وقناعته بأنه سيفوز بالمباراة فقد يخسر وينقلب الأمر، لأن هناك في الجانب الآخر مدرب جديد وهو كولر يريد أن يثبت نفسه للجماهير".

وتابع: "نعلم جيدًا أن الفوز بمباريات القمة تُقرب المدرب إلى الجماهير بنسبة 60 أو 70%، ولهذا نرى عندما ينتقد أحد فيريرا على سبيل المثال ترى هجوم جماهير الزمالك وغضبهم لأنها أصبحت لديها قناعة بأن فيريرا مدرب كبير ولا يقبلون انتقاده، خاصة بعدما نجح في تحقيق البطولات والفوز على الأهلي من قبل".

وواصل: "قمة السوبر مباراة صعبة وقوية سيحسمها ظروف اللقاء وحالة اللاعبين والإصابات وغيرها من الأمور والتي قد تحدث أثناء المباراة".

وأشار مدرب الزمالك السابق: "الزمالك بلاعبيه المميزين وصفقاته الجديدة قد تشكل فارق كبير عكس الأهلي والذي لم نرى سوى برونو سافيو رغم أنه لم يلفت نظري كثيرًا حتى الآن".

وأتم: "الفوز بقمة السوبر سيشكل فارق كبير في مستوى الفريقين بعد ذلك ومن الممكن أن يكون دافع كبير في مشوار تحقيق لقب الدوري".