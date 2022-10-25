هل تجاهل كريستيانو؟.. البرازيلي رونالدو يكشف عن أعظم اللاعبين في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الأسطورة البرازيلية رونالدو عن قائمته لأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ ولكن دون أن تشمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورد الظاهرة رونالدو في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية عندما سُئل من هو الأفضل في التاريخ ليونيل ميسي ودييجو مارادونا؟، فأجاب، قائلًا: "هذا غير عادل، أعتقد أن هناك مجموعة خاصة جدا من اللاعبين، حيث هناك دييجو، ميسي، يوهان كرويف، بيكنباور، بيليه، ماركو فان باستن، ورونالدينيو".

وأضاف: "'أود أن أضع نفسي بينهم ولكن دع المعجبين يقولون ذلك، دعهم يتناقشون فيما بينهم، لكن لا يمكنك ترتيبهم، ولا يمكنك مقارنة الأجيال".

وأكمل: "الناس يطلقون عليّ رونالدو الأصلي، لكن هناك آخرون، أنا لست الوحيد وسيأتي المزيد وسيكونون أفضل مني في كل شيء".

ولكن استعان الظاهرة البرازيلية بنجم مان يونايتد كريستيانو رونالدو كنقطة مرجعية في حديثه عن مواطنه نيمار، واصفًا أن النجم البرتغالي وميسي من كوكب مختلف في كرة القدم.

وتحدث مهاجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق عن مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الحياة الشخصية لمواطنه أثرت كثيرًا عليه داخل الملعب.

وتابع: "الناس يحبونه كثيرًا، إذا تحدثنا تحديدًا عن كرة القدم، فأنا أشك في وجود أي شخص لا يحبه".

واستكمل: "تتخطى حياته الخاصة كرة القدم لكني لست مهتمًا بذلك، إنه جريء، ولديه مهارة، ومتنوع، وسريع، ويحرز الأهداف وشخصية جيدة".

وواصل: "يمكنك مقارنته بميسي وكريستيانو رونالدو، على الرغم من أنهما ثنائي من كوكب مختلف في كرة القدم".