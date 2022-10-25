موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف أياكس الهولندي، نظيره ليفربول الإنجليزي، في التاسعة مساء غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

ليفربول افتتح مشوار الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي بنتيجة 4-1، لكنه استعاد النسق في الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس بنتيجة 2-1، وحقق فوزًا هامًا على رينجرز في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين، كما كرر فوزه على الفريق الاسكتلندي 7-1.

ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة.

أما أياكس، فيدخل المباراة وهدفه مصالحة جماهيره بعد السقوط في ثلاث هزائم متتالية في دوري الأبطال، أمام ليفربول ثم ذهابًا وإيابًا أمام نابولي، وتحقيق الفوز سيمنح النادي الهولندي فرصة مثالية لإحياء آماله في التأهل إلى الدور التالي قبل الجولة الأخيرة.

وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-٠.

التشكيل المتوقع لليفربول:

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز المواجهة، بتشكيل مكون من التالي:

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

هارفي إيليوت - فابينيو - كورتيس جونز - فابيو كارفاليو

محمد صلاح - داروين نونيز

القنوات الناقلة

ينقل دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة أياكس وليفربول عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium