شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي وأسينسيو نجما آخر مواجهة بين لايبزيج وريال مدريد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الثنائي فيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو أبطال آخر مباراة بين ريال مدريد ولايبزيج الألماني ، وذلك قبل أن يحل الملكي ضيفا ثقيلا على لايبزيج على ملعب "ريد بول أرينا" في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وسجل الثنائي هدفي ريال مدريد

لايبزيج ضد الريال

ويلعب ريال مدريد ولايبزيج ضمن المجموعة السادسة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتى تضم إلى جانبهما سلتيك الأسكتلندي، وشاختار الأوكراني.

ريال مدريد ضمن بالفعل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-23، وذلك بعد حصد 10 نقاط بعد أربع مباريات، من الفوز في ثلاث مناسبات وتعادل، ويتصدر النادي الملكي ترتيب فرق المجموعة.

أما لايبزيج فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط، من فوزين وهزيمتين.

لايبزيج ضد الريال

بالتأكيد سيكون الانتصار على ريال مدريد عاملًا حاسمًا في اقتراب النادي الألماني من التأهل إلى دور الستة عشر، خاصة أنه يبتعد عن شاختار الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، فيما يتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

وكان الميرنجي قد ضمن التأهل للدور المقبل، بعدما خطف تعادلا قاتلا في مواجهته الماضية ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث نجح المدافع الألماني أنطونيو روديجر الوافد الجديد لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، في إنقاذ الفريق في الوقت القاتل.

لايبزيج ضد الريال

يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أعلن استبعاد النجم الكرواتى لوكا مودريتش، قائد الفريق، من المباراة قبل السفر إلى مدينة "لايبزيج" أمس، الأثنين، بسبب الإصابة.