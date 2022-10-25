شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر المصري .. زيزو يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أغلى 10 لاعبين في القلعة البيضاء وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في الزمالك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى الخاص بتحديد أسعار اللاعبين كالتالي:

زيزو: 4 ملايين يورو

إمام عاشور: 2 مليون يورو

محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو

سيف الجزيري: مليون و500 ألف يورو

أحمد فتوح: مليون و500 ألف يورو

دونجا : مليون و200 ألف يورو

يوسف أوباما: مليون يورو

زكريا الوردي: مليون يورو

إبراهيما نداي: 800 ألف يورو

محمد صبحي: 800 ألف يورو