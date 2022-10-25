شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الإعلامي أحمد شوبير، المستشفى، بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً، وكتب شوبير عبر حشابه الشخصي على فيس بوك: كل الشكر والاحترام لكل الاخوه الاعزاء بمستشفي المعلمين علي العنايه الفائقه والاهتمام الكبير بشخصي المتواضع علي مدي الايام الماضيه واخص بالشكر الاستاذ الدكتور عبد العزيز احمد رئيس وحدة امراض القلب والعنايه المركزه والصديق العزيز ماهر ابوطالب رئيس مجلس ادارة المستشفى.

من جانبه علق مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير وحارس مرمى النادي الأهلي قائلاً: حمد لله على سلامتك يا حاج وربنا يخليك لينا.



احمد شوبير



شوبير

غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة منذ قليل ، مُتجهة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق قد سافرا إلى الإمارات أمس الاثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة هناك، وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويُخطط السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى للاعتماد على ثنائية حمدى فتحى وعمرو السولية فى خط وسط الفريق خلال مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بعدما تأكد غياب المالى آليو ديانج عن المباراة.

وغادر ديانج مباراة الأهلى وأسوان أول أمس الأحد، للإصابة حيث فشل فى استكمال المباراة التى أقيمت فى الجولة الثانية لبطولة الدورى باستاد السلام وحسمها الأهلى بالفوز بهدف نظيف حمل توقيع على معلول من ضربة جزاء.