شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام : ركلات الترجيح ستحسم سوبر الأهلى والزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ماهر همام نجم النادى الأهلى الأسبق أن مباراة السوبر المصرى سوف تحسم بركلات الترجيح بين القطبين الأهلي والزمالك، وقال ماهر همام في مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف مع أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"أتمنى إستمرار الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك كعادة إقامة المباريات في الإمارات".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ويضيف:"سنشاهد مباراة تكتيكية بين فيريرا وكولر تليق بقيمة الزمالك والأهلي ، قوة الزمالك الضاربة في الخط الأمامي وفيريرا طور الآداء الدفاعي للفارس الأبيض، في المقابل كولر يملك شخصية فنية عالية وبصماته واضحة على آداء الأهلي".

وتابع ماهر همام:"عمرو السولية إبتعد عن مستواه وغياب ديانج سيؤثر بشكل كبير في السوبر ، وشادي حسين قدم أوراق إعتماده مبكرا لكولر وجماهير الأهلي".

وأكمل : "الحُكم على برونو سافيو مع الأهلي صعب حتى الآن ويحتاج لمزيد من الوقت ، وأعتقد سوبر الأهلي والزمالك سيحسم بركلات الجزاء وأرشح البرازيل للفوز بكأس العالم 2022".