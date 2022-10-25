شكرا لقرائتكم خبر عن تشافى يؤكد على تمسك فريقه بأمل الصعود إلى الدور القادم عبر بوابة البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني تشافى هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن صعوبة مواجهة البايرن القادمة، ولكن شدد على أن الفريق سيلعب على الفوز فى المباراة، كما ذكر أن الفريق يتمسك بآخر آماله، وأنه لم يفقد الأمل بعد فى التأهل للدور القادم، على الرغم أن موقف الصعود حاليًا متوقف على نتيجة مباراة الإنتر وفيكتوريا بلزن.

وأعترف تشافى عن صعوبة مهمة الصعود، ولكن أكد على أنها ليست مستحيلة فى عالم كرة القدم، وربما يكون هدف ليفاندوسكي التعادل القاتل فى مواجهة الإنتر السابقة فى الجولة الرابعة، يمتلك العديد من الدلالات الجيدة، التى تخبأه كرة القدم للفريق، خاصة أن هدف التعادل جاء فى الدقائق الأخيرة للمباراة، بعد أن كان الفريق متأخرًا 3/2.



ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة البايرن

ويحتل البايرن صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد الفوز فى 4 لقاءات خاضهم الفريق بالعلامة الكاملة، فى حين يحل نادي الإنتر فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي برشلونة ثالثًا برصيد 4 نقاط فقط، ويتزيل فيكتوريا بلزن المجموعة دون رصيد من النقاط.



تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي برشلونة فريق بايرن ميونخ غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من فعاليات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.