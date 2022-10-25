شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ يكشف عن توقعه السابق لبرشلونة فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع نادي بايرن ميونخ، عن موقف الفريق من مواجهة برشلونة، فى الجولة الخامسة، من منافسات دوري الأبطال، حيث أشار إلى أن مواجهة الفريق الكتالوني فى الكامب نو ستكون صعبة على الفريق البافاري بكل تأكيد، ولكن شدد على إمتلاك الفريق الألماني الخبرات اللازمة التى تسمح له لتجاوز هذه المباراة.

وأضاف أنه كان يتوقع صعود الفريق الكتالوني رفقة البايرن إلى الدور القادم، ولكن نتائج الفريق أمام الإنتر جاءت مخيبة للآمال، بعد أن تعرض الفريق للخسارة فى لقاء والتعادل فى الآخر أمام نظيره الإيطالي، على الرغم من ظهور الفريق بصورة جيدة فى مباراته الأولى معهم فى الأليانز أرينا،



البايرن يختتم إستعداداته لملاقاة برشلونة

واختتم فريق بايرن ميونخ إستعداته لمواجهة برشلونة فى القمة المنتظرة غدًا، بعدما حذر المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفني للفريق، من خطوة التراخي أمام برشلونة، والذي يلعب على آخر آماله فى البطولة، مما قد يجعله خصمًا عنيدًا، فى الوقت الذي يريد الفريق البافاري تأكيد هيمنته على مباريات الفريقين المستمرة فى المواسم الاخيرة.



تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي برشلونة فريق بايرن ميونخ غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من فعاليات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.