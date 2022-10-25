شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى رئيساً لبعثة منتخب الناشئين فى تصفيات أمم أفريقيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الدكتور إيهاب الكومي عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2006 في رحلة الجزائر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الأحد المقبل الي الجزائر للإستعداد لخوض التصفيات حيث سيواجه نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 وأخيراً المغرب 14 نوفمبر المقبل.

ويواصل منتخب الناشئين معسكره المغلق حاليا بالقاهرة بقيادة محمد وهبة المدير الفني .