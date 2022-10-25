شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: ننتظر جرأة فنية من فيريرا وكولر فى سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق السويسرى مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر والبرتغالى فيريرا مدرب الزمالك بالتحلى بالجرأة الفنية في مباراة السوبر المصرى المقبلة بالإمارات.

وقال وليد صلاح الدين في برنامجه الحريف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"أتمنى من جماهير الأهلي والزمالك الالتزام بجميع التعليمات ويضعوا شكل مصر امام أعينهم".

ويضيف :"أتمنى أن يظهر الأهلي والزمالك بشكل فني يليق بقيمتهم الكبيرة في أفريقيا والوطن العربي".

وأكمل :"يجب على المديرين الفنيين فيريرا وكولر أن يكونوا أكثر جراءة لتقديم مباراة فنية على أعلى مستوى ".

وعن الأهلى علق وليد صلاح الدين :"أحمد عبدا لقادر حتى الآن لم يظهر بمستواه الحقيقي وكولر حيرنا معاه محدش عارف هيبدأ بشريف ولا شادي في الخط الهجومي".