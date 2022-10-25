شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا لمنتخب الشاطئية قبل مواجهة المغرب فى قبل نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب مصر للكرة الشاطئية مسحة كورونا تحت إشراف الدكتور هاجد هانى رئيس الجهاز الطبى قبل مواجهة منتخب المغرب فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في موزمبيق. ويخوض منتخب مصر مواجهته أمام المغرب فى تمام الساعة الثانية ظهر الغد بمدينة ڤيلانكولوس. ويرأس بعثة المنتخب فى موزمبيق محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية. وتضم قائمة المنتخب كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات ومصطفى صاصا واسلام احمد وعبدالرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طة و وحسام باولو وإسماعيل بهجت.