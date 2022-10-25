26 لاعبة مصرية فى قائمة الـ "توب 100" بالتصنيف العالمي للاسكواش.. تعرف عليهن

القاهرة - سامية سيد - تحتفظ البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة بتواجدها في صدارة تصنيف سيدات الاسكواش بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة، فيما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج المركز الثاني بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامي لاعبة دجلة في تواجدها بالمركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها في المركز السادس وتليها روان العربي في المركز السابع، وسلمى هاني في المركز العاشر.

وتسيطر مصر على 6 مراكز في قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي، و26 مركزاً في قائمة التوب 100، حيث جاء ترتيب اللاعبات المصريات في تلك القائمة كالتالي: