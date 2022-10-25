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26 لاعبة مصرية فى قائمة الـ "توب 100" بالتصنيف العالمي للاسكواش.. تعرف عليهن

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القاهرة - سامية سيد - تحتفظ البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة بتواجدها في صدارة تصنيف سيدات الاسكواش بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة،  فيما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج المركز الثاني بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامي لاعبة دجلة في تواجدها بالمركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها في المركز السادس وتليها روان العربي في المركز السابع، وسلمى هاني في المركز العاشر.

 

وتسيطر مصر على 6 مراكز في قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي، و26 مركزاً في قائمة التوب 100، حيث جاء ترتيب اللاعبات المصريات في تلك القائمة كالتالي:

 

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

6ـ نور الطيب

7ـ روان العربي

10ـ سلمى هاني

15ـ فريدة محمد

16ـ ندى عباس

23ـ نادين شاهين

25ـ هنا رمضان

31ـ مريم متولي

35ـ سنا إبراهيم

37ـ زينة مقوي

39ـ يثرب عادل

41ـ نور أبو المكارم

53ـ جنا شيحة

60ـ فيروز أبو الخير

62ـ هنا معتز

65ـ ناردين جرس

66ـ زينة زين

74ـ سلمى الطيب

82ـ منه ناصر

84ـ منه حامد

86ـ رنا إسماعيل

90ـ نادين قطب

91ـ ملك خفاجي

 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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