شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبة مصرية فى قائمة الـ "توب 100" بالتصنيف العالمي للاسكواش.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحتفظ البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة بتواجدها في صدارة تصنيف سيدات الاسكواش بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة، فيما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج المركز الثاني بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامي لاعبة دجلة في تواجدها بالمركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها في المركز السادس وتليها روان العربي في المركز السابع، وسلمى هاني في المركز العاشر.
وتسيطر مصر على 6 مراكز في قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي، و26 مركزاً في قائمة التوب 100، حيث جاء ترتيب اللاعبات المصريات في تلك القائمة كالتالي:
1ـ نوران جوهر
2ـ نور الشربيني
3ـ هانيا الحمامي
6ـ نور الطيب
7ـ روان العربي
10ـ سلمى هاني
15ـ فريدة محمد
16ـ ندى عباس
23ـ نادين شاهين
25ـ هنا رمضان
31ـ مريم متولي
35ـ سنا إبراهيم
37ـ زينة مقوي
39ـ يثرب عادل
41ـ نور أبو المكارم
53ـ جنا شيحة
60ـ فيروز أبو الخير
62ـ هنا معتز
65ـ ناردين جرس
66ـ زينة زين
74ـ سلمى الطيب
82ـ منه ناصر
84ـ منه حامد
86ـ رنا إسماعيل
90ـ نادين قطب
91ـ ملك خفاجي