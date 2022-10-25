شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب جامبيا لخوض ودية مع منتخب الشباب فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد كرة القدم المصري، جامبيا من أجل التنسيق على خوض مباراة ودية مع منتخب مصر للشباب مواليد 2003.

ويبحث محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، خوض مباريات ودية في المعسكر المقبل، خصوصًا وأن المنتخب يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

ويدخل منتخب مصر للشباب معسكره المغلق في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ويجهز الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، تقريرا فنيا عن اللاعبين المحترفين فى الخارج قبل توجيه الدعوة لهم في معسكر نوفمبر المقبل.

وكشف محمود جابر لليوم السابع أن الجهاز يتابع عن قرب أداء اللاعبين المحترفين، ويختار منهم الأفضل لتمثيل المنتخب، موضحا أن هناك لاعبين مميزين ولكن يوجد بديل لهم فى مراكزهم وهو ما يحرم المنتخب من جهود هؤلاء المحترفين.