شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. "فلافيو" رأس ذهبية تألقت فى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما حققوه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو فلافيو نجم الأهلى السابق.

المولد والنشأة المولد والنشأة

من مواليد 30 ديسمبر 1979 فى العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.



الانضمام للأهلى الانضمام للأهلى

فى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، مع بداية مشاركة فلافيو مع الأهلى تعرض للنقد بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التى أتيحت له، لكن فى الموسم الثانى أصبح واحدا من معشوقى الجماهير الحمراء، بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق فى مختلف البطولات التى فاز بها الأهلى طوال الموسم، متوجاً مجهوده طوال الموسم بالفوز بلقب هداف الدورى المصرى.



مسيرته مع الأهلى مسيرته مع الأهلى

لعب فلافيو للأهلى 4 مواسم بداية من موسم 2005 – 2006 خاض خلالها 155 مباراة مسجلا 56 هدفا، وصانعا 18 هدفا

ولقب بهداف الدورى.

مع منتخب بلاده مع منتخب بلاده

على الصعيد الدولى شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل ثلاثة أهداف توج بها هدافا للمنتخب، ثم شارك فى نهائيات كاس العام (ألمانيا 2006) وأحرز هدف بلاده الوحيد فى مرمى إيران.

سجل فلافيو خمسة أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، مثبتاً وجوده كواحد من أهم هدافي القارة وتم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.

وأهم إنجاز شهده فلافيو فى تاريخ المنتخب الأنجولى هو الوصول إلى بطولة كأس العالم ألمانيا 2006، وسجل هدفا أمام المنتخب الإيرانى فى دور المجموعات.

الرحيل عن الأهلى الرحيل عن الأهلى

حسم نادى الشباب السعودى صفقة انتقاله إلى صفوفه بناءً على رغبة اللاعب باللعب بصفوف فريق الليث، ما دفع إدارة النادى الأهلى للموافقة على العرض

وفي فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2009 – 2010 استفاد منه الأهلي ماديا، وباعه إلى نادي الشباب السعودي مقابل مليوني و750 ألف يورو، وخلال هذا الموسم شارك في 23 لقاء، وأحرز خلالها 13 هدفا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ثم أعاره في الموسم التالي إلى النادي القطري الخريطيات، ولكن لم يستفد منه النادي على الإطلاق فنيا طوال 8 أشهر.

وفي نوفمبر 2011 انضم إلى نادي ليرس البلجيكي، ولمدة 8 أشهر فقط، ولم يلعب خلالها سوى 7 مباريات فقط، وسجل هدفا، وصنع آخر.

وبعدها عاد إلى النادي الذي نشأ فيه في يناير 2013، وقضى عاما واحدا فيه شارك خلاله في 39 لقاء، وأحرز 18 هدفا، وفاز معه بآخر بطولة في مسيرته هي كأس أنجولا في 2013، وبعد مرور عام كامل أعلن فلافيو اعتزله.

الاعتزال

أعلن الدولى الأنجولى السابق أمادو فلافيو اعتزاله كرة القدم بداية عام 2015 مع فريقه بترو دى لواندا ليتم تعيينه مساعد مدرب لفريقه بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عاما مع الساحرة المستديرة.