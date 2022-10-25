شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبى الزمالك فى مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مطار القاهرة الدولي قبل السفر إلى الإمارات، لخوض مباراة كأس السوبر المصري، والتي تجمع الزمالك والأهلي في السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد هزاع بن زايد.



بعثة الزمالك



شيكابالا



عبد الغني



فيريرا

وغادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متجه إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

يترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى، ويرافقها الإعلامى خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنه الرياضية والقانونية.

وتستغرق رحلة السفر إلى الإمارات نحو ثلاث ساعات تقريبا.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء السوبر المصرى المرتقب أمام الأهلى قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وتسافر بعثة الأهلي للإمارات في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء.

وخاض الأهلي تدريبه الأول صباح أمس الاثنين على ملعب التتش استعداداً للسوبر المحلي بعد الفوز على أسوان بهدف نظيف مساء الأحد، فى الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة اون سبورت مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.