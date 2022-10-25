شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..منافسات الـ300 متر فى بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم ،الثلاثاء، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.
وبدأت نهائيات ٣٠٠ متر بندقية ٣ أوضاع فرق رجال، ثم تليها منافسات ٢٥ متر مسدس سريع سيدات، وأخيراً منافسات متر مسدس سريع رجال.
جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
في منافسات 50 متر مسدس فرق مختلط أمس ،حصدت الصين على الذهبية، بمشاركة كل من: زاهانج بوين و جانج رانشين فيما حصدت منغوليا على الفضة بمشاركة مونخازال توسوجابادراخ و انخاتافان دافاخو وبرين بودوين، في فاز بالبرونزية بولندا والصين، حيث شارك من بولندا كل من: كليباس كاتريزينا وسيمون واجتونا ومن الصين كل من لي شو و ليو جان يو.
وفي منافسات 25 متر مسدس سريع فرق رجال، ففازت الصين بمشاركة كل من: زاهانج جومينج ولي يويهونغ ولو زيمينج بالذهبية، فيما حققت أوكرانيا الفضية بمشاركة الهورودينتس مكسيم و كوروستيلوف بافلو وكوشينيروف دينيس، فيما حققت كوريا الجنوبية بالبرونزية عن طريق لي جيكيون و كيم سيوجون و لي جونهيوك.