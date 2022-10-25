شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..منافسات الـ300 متر فى بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم ،الثلاثاء، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت نهائيات ٣٠٠ متر بندقية ٣ أوضاع فرق رجال، ثم تليها منافسات ٢٥ متر مسدس سريع سيدات، وأخيراً منافسات متر مسدس سريع رجال.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .