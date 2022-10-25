شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نوفمبر انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه موعد انطلاق الأدوار التمهيدية لمنافسات بطولة الجمهورية فرق فوق 18 سنة، حيث تقرر إقامتها فى الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.

وتحدد يوم 2 نوفمبر كآخر موعد لتسليم كشوفات المشاركين إلى مقر الاتحاد مقابل 50 جنيها عن كل لاعب يتم سدادها فى حساب الاتحاد المصرى للعبة.

ويخوض منتخب الكاراتيه تدريباته اليومية فى تركيا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى.

قائمة اللاعبين فى البطولة تضم كلا من: مريم أحمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، آية إبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح.