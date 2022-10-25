شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عمر: سأبذل قصارى جهدى فى بطولة أفريقيا لإسعاد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فاطمة عمر البطلة المصرية فى رفع الأثقال البارالمبى أن استضافة مصر لمنافسات البطولة الأفريقية المفتوحة، التى ستقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، فى غاية الأهمية.

وقالت فاطمة عمر، فى تصريحات صحفية، "هذه هى المرة الأولى التى تقام فيها بطولة أفريقيا في مصر، ونتمنى أن تكون في أفضل صورة، ونحقق نتائج جيدة ومشرفة أمام جميع الفرق، لأننا نشارك مع أقوى دول العالم، بالأخص في البنات حيث ستشارك نيجيريا التي تعتبر أقوى دولة".

وأضافت: "نحن نستعد لهذه البطولة منذ أربعة أشهر ونقيم المعسكرات، لكن هذه فترة غير كافية، ونتمنى أن نحقق نتيجة مشرفة، وتكون هذه البطولة فرصة لكي ننظم بطولات أخرى، كما نتمنى أن نقوم مصر بتنظيم البارالمبياد".

واستكملت بطلة العالم "أتمنى أن الجيل القادم يسير على نفس الخطى الذي نسير عليه؛ لكي يستمر اسم مصر كبيرا في رفع الأثقال، وسأفعل كل ما في وسعي وقصارى جودى لأكون على قدر المسئولية وإسعاد الشعب المصري، رغم أن معي أقوى المنافسين في البطولة مثل بطلة نيجيريا الذي تعتبر أقوى منافس لي".

وتنطلق منافسات البطولة أفريقيا يوم 27 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 31 نفس الشهر الجارى، ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح البطولة في نفس اليوم، ويشارك في البطولة 164 لاعبًا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 78 مدربًا وإداريًا.