شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى بات يفرض نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية والعربية باعتباره أحد أهم المباريات فى الوطن العربى والقارة الأفريقية.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وتسافر بعثة الأهلي للإمارات في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء.

وخاض الأهلي تدريبه الأول صباح أمس الاثنين على ملعب التتش استعداداً للسوبر المحلي بعد الفوز على أسوان بهدف نظيف مساء الأحد، فى الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة اون سبورت مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.