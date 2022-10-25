شكرا لقرائتكم خبر عن توافد لاعبى الأهلى على مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات لخوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى الإمارات في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.



لاعبي الاهلي

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق قد سافرا إلى الإمارات أمس الاثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة هناك، وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويُخطط السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى للاعتماد على ثنائية حمدى فتحى وعمرو السولية فى خط وسط الفريق خلال مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بعدما تأكد غياب المالى آليو ديانج عن المباراة.

وغادر ديانج مباراة الأهلى وأسوان أول أمس الأحد، للإصابة حيث فشل فى استكمال المباراة التى أقيمت فى الجولة الثانية لبطولة الدورى باستاد السلام وحسمها الأهلى بالفوز بهدف نظيف حمل توقيع على معلول من ضربة جزاء.

واعتمد كولر فى المباريات الأربعة الرسمية التى خاضها الفريق هذا الموسم محلياً وأفريقياً على ثنائية حمدى فتحى وديانج فيما يشارك السولية بديلاً، وبات من المؤكد أن يُشارك حمدى والسولية فى وسط الأهلى أمام الزمالك خلال المباراة المرتقبة التي ستقام بالأمارات.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد، وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.