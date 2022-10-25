شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعالج أزمة التسرع فى إنهاء الهجمات قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال عن وضع حلول عاجلة لمشكلة اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات بالشكل الجيد، بعد إهدار العديد من الفرص فى المباراة الماضية أمام بيراميدز، والتى أدت إلى انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين، رغم النقص العددى الذى عانى منه بيراميدز فى الشوط الثانى بعد طرد وليد الكارتى.

من جانبه قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصرى فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": قدمنا ما علينا والتوفيق مش بتاعنا كان لدينا العديد من الفرص المهدرة قبل الطرد وبعد الطرد، الأداء كان مرضيا لكن النتيجة لم تكن مرضية وأتمنى أن نبنى على هذا الأداء.

وأضاف: التسرع كان سبب إهدار الفرص وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة، خاصة أن هذا ما حدث في مباراة سيراميكا، لاعبينا أهدروا العديد من الفرص ثم هبط المستوى فجأة.

وواصل: بيراميدز لديه العديد من مفاتيح اللعب ورغم ذلك سيطرنا على الملعب، ولم يحالفنا التوفيق فى إنهاء الهجمات.

وأكمل متحدثاً عن مباراة إنبى: مباراة إنبى مهمة جداً أتمنى أن يحالفنا فيها التوفيق، لكى نبدأ فى وضع الفريق فى المكان الذى يطمح إليه مجلس إدارة النادى والجماهير.

واختتم متحدثاً عن عودته للعمل مع إيهاب جلال: إيهاب جلال أيدنى لأخذ الفرصة فى العمل كرجل أول وعملت مع الإسماعيلى وقلت إن إيهاب جلال لو احتاجني في أي وقت سأكون معه هناك تفاهم كبير بيني وبينه وبين الجهاز الذي يعمل معنا، وإيهاب جلال يمنحني الفرصة للعمل بحرية.