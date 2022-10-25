شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستفسر عن سبب تأخر البطاقة الدولية المؤقتة لفراس شواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو النادى الإسماعيلى على الاستفسار عن أسباب تأخر الاتحاد الدولى فيفا فى إرسال البطاقة الدولية المؤقتة للمهاجم التونسى فراس شواط الوافد الجديد للفريق بعد غيابه عن مباراتى الأهلى وغزل المحلة بالجولة الأولى والثانية للدورى واللتين خسرهما الدراويش.

وخاطب النادى الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للاعب، بعدما رفض الصفاقسى التونسى إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى له المشاركة فى المباريات مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري.

وتأكد مسئولو النادى الإسماعيلى من سلامة موقفهم القانوني فى أزمة اللاعب فراس شواط المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وشكل مسئولو الإسماعيلى لجنة قانونية لبحث موقف اللاعب، لاسيما بعد شكوى الصفاقسى التونسى ضد فراس شواط فى الفيفا، وتوصلت اللجنة لشرعية التعاقد بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادى الصفاقسي.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلي هذا الصيف بعدما فسخ تعاقده مع الصفاقسي من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي التونسى حتى 2024.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.