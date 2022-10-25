أندية درجة ثالثة طبقته.. "الكرة النسائية" عائقا أمام مشاركة الأهلي والزمالك بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

بعد أشهر قليلة ستخرج أحدث بطولات الاتحاد الإفريقي "كاف" للنور، بعدما تم الإعلان في وقت سابق عن تنظيم دوري السوبر الإفريقي بين كبار القارة بجوائز مالية ضخمة لم يسبق أن حصل عليها أي فريق داخل القارة السمراء من قبل.

وكشف مصدر مسئول بارز في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن التصور النهائي لمسابقات الأندية الإفريقية خلال الفترة المقبلة والتي ستنطلق في أغسطس من العام المقبل 2023 وذلك بعد إعتمادها من الجمعية العمومية في تنزانيا يوم 10 أغسطس الجاري .

ونجح الخليج 365 في الحصول علي معلومات رسمية ونهائية بشأن شكل وتصور المسابقات الثلاث المقبلة للأندية الأفريقية ( دوري السوبر الأفريقي وكأس أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ).

التصور النهائي لبطولة السوبر الإفريقي

دوري السوبر الإفريقي هو مشروع تم إنشاؤه لزيادة قيمة كرة القدم في إفريقيا من خلال الإستثمارات التي ترعى صناديق التنمية والبنىة التحتيةويعد دوري السوبر مشروعًا غير مسبوق يضم 24 ناديًا يمثلون أكثر من 16 دولة مختلفة في جميع أنحاء القارة بدعم وإشراف كامل من كاف .

من المقرر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس من عام 2023 بمجموع جوائز 100 مليون دولار أمريكي والفائز يحصل رسمياً علي 11 مليون و600 الف دولار امريكي .

كاف يمنح لكل اتحاد وطني مليون دولار دعم من عوائد دوري السوبر الإفريقي، وتعتزم كاف أيضًا تخصيص 50 مليون دولار أمريكي من هذه الأموال لتطوير كرة القدم للشباب والنساء ولجميع مسابقاتها الأخرى للتأكد من أنها قادرة على المنافسة عالميًا.

ويشارك في دوري السوبر الأفريقي 24 نادي من 3 مناطق جغرافية في القارة ، كل منطقة يختار منها أفضل 8 فرق من أكثر من 16 دولة مختلفة يمثلون 850 مليون شخص .يتأهل أول خمس أندية من المجموعات الثلاث في المرحلة الأولي مع الفريق صاحب أعلي النقاط والنتائج في المركز السادس ليصبح عدد المتاهلين 16 نادي للمرحلة الثانية.

تقام المرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب من دور ال16 بعد أداء مباراتي ذهاب وإياب حتي مرحلة الدور نصف النهائي ، وتقام المباراة النهائية من دوري السوبر الأفريقي بنظام المباراة الفاصلة علي أرض محايدة يحددها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر لجنته التنفيذية.

وتقام بطولة دوري السوبر خلال 10 شهور من السنة في الفترة من أغسطس إلى شهر مايو بإقامة حوالي 197 مباراة ، والحد الأقصى للفريقين المتاهلين للمباراة النهائية خوض 21 مباراة بدءاً من مرحلة التصفيات مروراً بمرحلة البلاي أوف.

يسمح الكاف بمشاركة 3 أندية كحد أقصى لكل دولة في المجموعة ، وتشارك 4 دول كحد أدنى في كل مجموعة (12 في المجموع) مع الوضع في الإعتبار استهداف مشاركة من 14 إلي 18 دولة في الثلاث مجموعات .

في كل منطقة تشارك 8 أندية بناءً على تصنيفات كاف علي نتائج آخر 5 سنوات ، ويحق للكاف إختيار فريق واحد لكل مجموعة في كل منطقة ( wild card) في حال عدم مطابقة معيار التصنيف عليه الاختيار يتم بناءً على عوامل مثل حجم سوق الفريق وحجم مشجعي كرة القدم ، والإمكانات التجارية ، والاستدامة الإقتصادية ، والإلتزام بالاستثمار .

ويجب أن يفي كل ناد بمتطلبات الترخيص المحددة للمشاركة في دوري السوبر الأفريقي الذي سيعمل بنظام الصعود والهبوط حيث تهبط آخر فرق المجموعات أصحاب المركز الثامن للمشاركة في كأس الكونفدرالية .

شرطًا إلزاميا

من بين شروط"كاف" للسماح لأي فريق بالمشاركة في دوري السوبر الإفريقي امتلاكه لفريق كرة قدم نسائي يشارك في الدوري المحلي، ولن يسمح لأي فريق بالمشاركة في البطولة الجديدة في حال عدم تطبيق هذا الشرط، حتى لو كان ينطبق عليه باقي الاشتراطات.

الكرة النسائية في أدغال إفريقيا

خلال العاميين الماضيين، ركز الاتحاد الإفريقي جهوده على تطوير الكرة النسائية داخل القارة بتدشين بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ومن المقرر أن تشارك 8 فريق في دوري أبطال إفريقيا للسيدات في المغرب بعد أيام، وهم فرق:

"الجيش الملكي المغربي، سيمبا التنزاني، جرين بافلوز الزامبي ، ديرمين جيرلز بطل ليبيريا، صن داونز جنوب أفريقيا ، بايلسا كوينز بطل نيجيريا، وادي دجلة مصر ومازيمبي الكونغولي".

وفي العام الماضي اقيمت بطولة دوري أبطال إفريقيا في مصر بمشاركة 8 فرق وهم :

"سيكوندي هاساكاس، مالابو كينج، أسي ماندي، وادي دجلة، ريفيرز أنجيل، فيهيجا كوينز، الجيش الملكي، صنداونز الجنوب إفريقي".

وحصد فريق صنداونز أول نسخة لدروي أبطال إفريقيا للسيدات في الموسم الماضي بعد الفوز على نظيره سيكوندي هاساكاس الغاني بنتيجة هدفين دون رد.

بالإضافة للفرق التي شاركت في نسخة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الموسم الماضي والفرق المقرر أن تشارك في النسخة الجديدة، يوجد أيضا العديد من الفرق داخل القارة السمراء التي تملك فرقا نسائية وعلى رأسهم الرجاء والوداد من المغرب، المرشحان دائما للمنافسة على اللقب في بطولة الرجال خلال الأعوام الماضية.

الكرة النسائية في مصر

طالب اتحاد الكرة بناء على اشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرق الدوري الممتاز بتدشين فرق للسيدات، لكي تكون جميع الفرق جاهزة للمشاركة في بطولات كاف في الموسم المقبل.

يتواجد حاليا 12 فريقا للكرة النسائية في مصر يشكلون الدوري وهم:

" وادجة دجلة، الجونة، النك الأهلي، المعادي واليخت، مركز شباب الأميرية، مستقبل وطن، الطيران، منتخب السويس، مركز شباب المعمورة، الترام، صيد المحلة".

وكان فريق وادي دجلة قد شارك في دوري أبطال إفريقيا ممثلا عن مصر في النسخة الأولى للبطولة، لكنه ودع المنافسات من دور المجموعات.

ويملك وادي دجلة 13 لقبا للدوري المصري للسيدات، حيث بات المسيطر على البطولة خلال الأعوام الماضية، ولم يجد إلا منافسا واحدا وهو فريق الطيران للسيدات الذي حصد اللقب موسم 2018-02019.

خطوة استباقية لبيراميدز

في خطوة استباقية قامت إدارى نادي بيراميدز بتدشين فريق لكرة القدم النسائية، بعدما علم بشرط الاتحاد الإفريقي كاف بضرورة تواجد فريق للسيدات للسماح له بالمشاركة في دوري السوبر الإفريقي مستقبلا.

واشترط كاف حرمان أي فريق داخل القارة السمراء من المشاركة في دوري السوبر الإفريقي في حال عدم امتلاكه فريق كرة قدم للسيدات.

خطوة من الأهلي

إدارة الأهلي أكدت أن هناك خطوات جادة لتأسيس فريق لكرة القدم للسيدات، وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفريق يتم العمل عليه فعلياً خاصة أنه من ضمن شروط المشاركة في دوري السوبر الأفريقي.

وأضاف:" تم تدشين العمل في أكاديمية الأهلي للكرة النسائية تحت إشراف أميرة يوسف لتكون نواه لإنشاء فريق للكرة ".

موقف الزمالك

الزمالك بطل الدوري المصري في اخر نسختين والمقرر أن يكون أحد المرشحين بقوة للتواجد في دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى لا يظال يدرس الموقف بشأن تدشين فريق للكرة النسائية داخل النادي لاستيفاء شروط المشاركة في بطولة كاف الجديدة.

وحتى الآن لا يزال ملف تدشين فريق كرة القدم للسيدات داخل نادي الزمالك محل دراسة، ووضع آلية لتنفيذ هذا الأمر في اقرب وقت حتى يحقق هذا الشرط.

ولا يزال أمام الزمالك متسع من الوقت لتحقيق شرط كاف للسماح للزمالك بالمشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي.