انضمام كوكا وفخري.. الأهلي يغادر إلى الإمارات استعدادًا لقمة السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الإمارات استعدادًا لقمة الزمالك في السوبر المصري.

وستتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية من أجل متابعة قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي لموسم "2020-2021" والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشهدت بعثة الأهلي تواجد اللاعب أحمد نبيل كوكا بعدما تم التوصل لإتفاق لضم اللاعب من معسكر المنتخب الأوليمبي، بالإضافة إلى ظهور محمد فخري مع الفريق.

وتلقى الأهلي ضربة مُوجعة بغياب أليو ديانج عن قمة السوبر بسبب إصابة عضلية والتي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء أسوان الماضي بمسابقة الدوري.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق قد سافرا إلى الإمارات أمس الإثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة هناك.

وعلم "الخليج 365" من مصادره أن الأهلي سيدخل قمة السوبر بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين