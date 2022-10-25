مدافع الأهلي يجري عملية جراحية بعد السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - يجري محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عملية جراحية في الأنف عقب خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل بملعب هزاع بن زايد.

وحسب ما علم مراسل الخليج 365، فإن الجهاز الطبي للأهلي أكد للمدير الفني مارسيل كولر أن عبد المنعم جاهز دون أزمات لمواجهة الزمالك، وتم الاطمئنان على حالته الصحية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن اللاعب إذا شارك في المباراة سيكون بقناع، ولن يسبب ذلك أزمة وسيخضع لجراحة عقب خوض المباراة.

وتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الإمارات، لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، قد سافرا إلى الإمارات أمس الاثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة هناك.