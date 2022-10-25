قبل مواجهة الزمالك.. ماذا يفعل كولر في الديربيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك، في كأس السوبر المحلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري بملعب "هزاع بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الحالي.

كولر، الذي تولى تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي قبل بداية الموسم الحالي، يستعد لخوض مباراة الديربي أمام الزمالك للمرة الأولى في مشواره مع "المارد الأحمر".

ويتسلح المدرب السويسري بسجله القوي في مباريات الديربي والكلاسيكو على مدار مشواره التدريبي الذي بدأ قبيل نهاية التسعينات.

ماذا يفعل كولر في مباريات الديربي؟

كولر قاد 4 أندية في مباريات الديربيات المحلية، وهي بازل وجراسهوبرز في سويسرا، بجانب بوخوم وكولن في ألمانيا.

وإجمالا أدار كولر 44 مباراة كمدير فني، فاز في 20 منها وخسر 13 وتعادل 11.

جراسهبورز

كولر تولى تدريب جراسهبورز بين عامي 2002 و2003، وقاد 8 ديربيات أمام بازل فاز في 2 منها وخسر 4 وتعادل مرتين.

بينما يملك مدرب الأهلي سجلا أفضل في مباريات الديربي أمام زيورخ، حيث لعب 7 مباريات فاز في 4 منها وتعادل 3 مرات.

كولن

خلال فترة عمله كمدرب لفريق كولن بين عامي 2003 و2004 فاز كولر بالديربي الوحيد أمام بروسيا مونشنجلادباخ.

فيما فشل المدرب صاحب الـ61 عاما في الفوز على ليفركوزن في مباراتين، حيث تعادل في واحدة وخسر في الثانية.

بوخوم

قاد كولر 6 ديربيات كمدرب لفريق بوخوم أمام بروسيا دورتموند، وذلك أثناء عمله كمدرب للفريق المنتمي لمنطقة "الرور" في ألمانيا (2005-2009)، فاز في واحدة منها وتعادل في 3 وخسر مرتين.

وأمام شالكه لعب بوخوم تحت قيادة كولر 7 مرات، فاز في مناسبتين وخسر 5 مرات.

بازل

خلال عمله كمدرب لبازل (2018-2020) واجه كولر فريق زيورخ في 9 مباريات، فاز في 7 منها وتعادل مرة وخسر مثلها.

وفي تلك الفترة أدار كولر 4 مباريات ضد جراسهوبرز فاز في 3 منها وتعادل مرة واحدة ولم يتعرض للهزيمة.